Нижегородцев предупредили о новом пике активности клещей Общество

Фото: Александр Воложанин

В России в конце августа — начале сентября ожидается второй пик активности клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве сообщили, что количество пострадавших от укусов клещей снизилось, однако риск заражения инфекциями по‑прежнему остаётся высоким. С начала сезона за медицинской помощью обратились более 420 тысяч человек — это на 7,3% ниже среднего многолетнего уровня.

Наибольшее число пострадавших зарегистрировано в Республике Алтай, Костромской, Кировской, Томской, Вологодской и Кемеровской областях.

Отметим, что в Нижегородской области с начала сезона к медикам обратились более 6 тысяч человек. В регионе подтверждено шесть случаев клещевого вирусного энцефалита, в том числе у 12‑летнего ребёнка, а также 49 случаев иксодового клещевого боррелиоза.