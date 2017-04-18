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Нижегородский волейбольный клуб "АСК" досрочно выиграл первенство Высшей лиги Б. Об этом сообщается на официальном сайте нижегородского клуба 20 апреля 2017 года.
В третьем матче второго тура финального этапа команда под управлением Игоря Шулепова на своей площадке нанесла поражение ВК "Владимир" 3:0.
До конца финального этапа "АСК" еще предстоит сыграть два матча, в которых соперниками нижегородцев станут "Технолог-Белогорье" (матч пройдет в субботу, 22 апреля) и "Тюмень" (23 апреля). Однако, набрав 23 очка, "АСК" оказался недосягаемым для соперников.
Отметим, что добившись победы в розыгрыше волейбольной Высшей лиги Б, "АСК" на следующий год сыграет в дивизионе классом выше – Высшей лиге А.
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