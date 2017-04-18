Промсвязьбанк
Промсвязьбанк
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Спорт
22 апреля 2017 11:14  [525] Нижегородское "Торпедо" продлило контракты с тремя хоккеистами
22 апреля 2017 10:33  [107] Молодежный состав БК "Нижний Новгород" проиграл в Казани УНИКСу
21 апреля 2017 14:29  [335] Организаторы изготовят для XII велопробега "Дорога Минина" футболки с цитатами царей и Владимира Путина
21 апреля 2017 13:57  [187] Нижегородский волейбольный клуб "АСК" досрочно выиграл первенство Высшей лиги Б
20 апреля 2017 19:23  [185] "Молодежка" БК "НН" одержала важную победу в матче Единой лиги ВТБ
20 апреля 2017 09:10  [1988] Нижегородская пловчиха Василиса Буйная победила в первенстве России на дистанции 100 метров вольным стилем
20 апреля 2017 08:58  [160] Нижегородский волейбольный клуб "АСК" одержал вторую победу в финале первенства России
18 апреля 2017 16:00  [509] "Администрация стадиона "Водник" намерена подать заявку на получение гранта для реконструкции объекта в мае 2017 года
18 апреля 2017 14:30  [540] Состояние стадиона "Водник" в Нижнем Новгороде
18 апреля 2017 13:45  [518] Нижегородское "Торпедо" продлило контракты с четырьмя хоккеистами
Спорт

Нижегородский волейбольный клуб "АСК" досрочно выиграл первенство Высшей лиги Б

21 апреля 2017 13:57  [187] Спорт

Фото: ВК "АСК"

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородский волейбольный клуб "АСК" досрочно выиграл первенство Высшей лиги Б. Об этом сообщается на официальном сайте нижегородского клуба 20 апреля 2017 года.

В третьем матче второго тура финального этапа команда под управлением Игоря Шулепова на своей площадке нанесла поражение ВК "Владимир" 3:0.

До конца финального этапа "АСК" еще предстоит сыграть два матча, в которых соперниками нижегородцев станут "Технолог-Белогорье" (матч пройдет в субботу, 22 апреля) и "Тюмень" (23 апреля). Однако, набрав 23 очка, "АСК" оказался недосягаемым для соперников.

Отметим, что добившись победы в розыгрыше волейбольной Высшей лиги Б, "АСК" на следующий год сыграет в дивизионе классом выше – Высшей лиге А.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Теги:
Волейбол
Поделиться:

Малиновая слобода
Эстафетный пробег
Архив
Маринс групп
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph