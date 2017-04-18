Нижегородский волейбольный клуб "АСК" досрочно выиграл первенство Высшей лиги Б Спорт

Фото: ВК "АСК"

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородский волейбольный клуб "АСК" досрочно выиграл первенство Высшей лиги Б. Об этом сообщается на официальном сайте нижегородского клуба 20 апреля 2017 года.

В третьем матче второго тура финального этапа команда под управлением Игоря Шулепова на своей площадке нанесла поражение ВК "Владимир" 3:0.

До конца финального этапа "АСК" еще предстоит сыграть два матча, в которых соперниками нижегородцев станут "Технолог-Белогорье" (матч пройдет в субботу, 22 апреля) и "Тюмень" (23 апреля). Однако, набрав 23 очка, "АСК" оказался недосягаемым для соперников.

Отметим, что добившись победы в розыгрыше волейбольной Высшей лиги Б, "АСК" на следующий год сыграет в дивизионе классом выше – Высшей лиге А.