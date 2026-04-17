Нижегородское "Торпедо" вылетело из Кубка Гагарина

"Торпедо" завершило выступление в плей-офф Кубка Гагарина. В пятом матче серии "Металлург" обыграл нижегородцев в овертайме со счетом 4:3.
С первых минут команды задали высокий темп. Хозяева стремились закрыть серию на своем льду, тогда как у автозаводцев не оставалось права на ошибку.
Счет был открыт на девятой минуте: "Металлург" реализовал большинство и вышел вперед.
Во втором периоде "Торпедо" сумело отыграться — отличился Андрей Белевич, вернувшийся в состав. Однако соперник быстро отреагировал: к середине игрового отрезка магнитогорцы вновь повели, а под занавес периода увеличили преимущество до 3:1.
В третьем периоде нижегородцы продолжили борьбу. Егор Виноградов сократил отставание, сделав счет 3:2.
Менее чем за полторы минуты до финальной сирены Богдан Конюшков сравнял счет и перевел игру в овертайм.
Дополнительное время осталось за "Металлургом": команда забросила решающую шайбу в ворота Дениса Костина и поставила точку в серии.
Несмотря на поражение, "Торпедо" показало достойный результат, борясь до последней секунды. В сезоне 2025/2026 нижегородцы не только вышли в плей-офф, но и попали в пятерку сильнейших команды лиг, вылетев из второго раунда последними.
Спасибо за сезон!
