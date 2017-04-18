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Культура и отдых

"Золотая хохлома" представит весенне-летнюю коллекцию аксессуаров и детской мебели "Лизонька" 23 апреля

21 апреля 2017 17:21  [273] Культура и отдых
Золотая хохлома представит весенне-летнюю коллекцию аксессуаров и детской мебели Лизонька 23 апреля

Золотая хохлома представит весенне-летнюю коллекцию аксессуаров и детской мебели Лизонька 23 апреля

Фото: ТЦ "Жар-Птица"

"Золотая хохлома" представит весенне-летнюю коллекцию аксессуаров и детской мебели "Лизонька" 23 апреля 2017 года. Об этом сообщает ТРЦ "Жар-птица".

Первый публичный показ новой коллекции пройдет 23 апреля в 15:00 на главной сцене торгово-развлекательного центра "Жар-Птица". Зрителям будут представлены платки из натурального шелка, дамские сумочки из дерева, детские сумочки-клатчи, украшения, предметы мебели, декоративные изделия для использования в интерьере, а также матрешки.

"Это уже вторая серия аксессуаров и украшений, созданная новым творческим коллективом, куда вошли лучшие мастера хохломской росписи, профессиональные дизайнеры и стилисты. В декабре прошлого года был впервые представлен уникальный проект – коллекция модных аксессуаров "Зимняя сказка Хохломы", - отмечается в сообщении.

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Теги:
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