  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Культура и отдых

Нижегородцам показали закулисье циркового шоу "Песчаная сказка"

15 апреля 2026 17:15
Фото: предоставлено организаторами шоу

15 апреля в Нижегородском государственном цирке имени Маргариты Назаровой в преддверии Всемирного дня цирка, который ежегодно отмечается в третью субботу апреля, прошла открытая репетиция для всех, кто интересуется цирковым искусством.

Мероприятие состоялось в рамках совместного проекта продюсерского центра Гии Эрадзе и Российская государственная цирковая компания. Шоу "Песчаная сказка" (0+) представило открытую репетицию с элементами мастер-класса для воспитанников детских цирковых школ и творческих коллективов Нижнего Новгорода.

Как отмечают организаторы, подобные встречи проводятся регулярно — они направлены на популяризацию циркового искусства среди молодежи и позволяют зрителям увидеть процесс создания сложных и зрелищных номеров изнутри.

Открытая репетиция прошла в рамках акции Росгосцирка "Парад рекордов". В этот день артисты шоу установили несколько личных достижений прямо на манеже.

Так, эквилибрист на свободной проволоке Егор Новиков выполнил 30 оборотов в положении лежа. Дрессировщица Ирина Воробьева проехала верхом на бегемоте по всему диаметру циркового барьера.

Гостям показали фрагменты номеров, которые входят в программу шоу. Среди них — "Дог-шоу" с участием дрессированных собак под руководством Екатерины Запашной, "Ай, кидай" — выступление жонглеров-эквилибристов на моноциклах семьи Чугуновых, "Арабески" — номер с хула-хупами на шарах, а также воздушные гимнастические номера и "Шоу Гиппопотамус" с участием бегемотов.

Ведущим открытой репетиции стал клоун-коверный и исполнитель главной роли в шоу "Песчаная сказка" Константин Асташов.

Отдельным сюрпризом для зрителей стало первое выступление юных артистов — самоедов Тони и Старка, которые впервые вышли на манеж под руководством дрессировщицы Екатерины Запашной.

Также династийный жонглер Леонид Чугунов проехал по всему диаметру барьера на моноцикле высотой два метра, а участницы номера "Арабески" представили новый трюк "Колонна", который вскоре войдет в основную программу шоу.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Цирк
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных