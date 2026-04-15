Нижегородцам показали закулисье циркового шоу "Песчаная сказка" Культура и отдых

15 апреля в Нижегородском государственном цирке имени Маргариты Назаровой в преддверии Всемирного дня цирка, который ежегодно отмечается в третью субботу апреля, прошла открытая репетиция для всех, кто интересуется цирковым искусством.

Мероприятие состоялось в рамках совместного проекта продюсерского центра Гии Эрадзе и Российская государственная цирковая компания. Шоу "Песчаная сказка" (0+) представило открытую репетицию с элементами мастер-класса для воспитанников детских цирковых школ и творческих коллективов Нижнего Новгорода.

Как отмечают организаторы, подобные встречи проводятся регулярно — они направлены на популяризацию циркового искусства среди молодежи и позволяют зрителям увидеть процесс создания сложных и зрелищных номеров изнутри.

Открытая репетиция прошла в рамках акции Росгосцирка "Парад рекордов". В этот день артисты шоу установили несколько личных достижений прямо на манеже.

Так, эквилибрист на свободной проволоке Егор Новиков выполнил 30 оборотов в положении лежа. Дрессировщица Ирина Воробьева проехала верхом на бегемоте по всему диаметру циркового барьера.

Гостям показали фрагменты номеров, которые входят в программу шоу. Среди них — "Дог-шоу" с участием дрессированных собак под руководством Екатерины Запашной, "Ай, кидай" — выступление жонглеров-эквилибристов на моноциклах семьи Чугуновых, "Арабески" — номер с хула-хупами на шарах, а также воздушные гимнастические номера и "Шоу Гиппопотамус" с участием бегемотов.

Ведущим открытой репетиции стал клоун-коверный и исполнитель главной роли в шоу "Песчаная сказка" Константин Асташов.

Отдельным сюрпризом для зрителей стало первое выступление юных артистов — самоедов Тони и Старка, которые впервые вышли на манеж под руководством дрессировщицы Екатерины Запашной.

Также династийный жонглер Леонид Чугунов проехал по всему диаметру барьера на моноцикле высотой два метра, а участницы номера "Арабески" представили новый трюк "Колонна", который вскоре войдет в основную программу шоу.