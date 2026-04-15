Дом первых руководителей ВНИИЭФ в Сарове выставили на торги Культура и отдых

В Сарове продают дом, где жили первые руководители и ведущие ученые РФЯЦ-ВНИИЭФ. Извещение о торгах опубликовано на сайте министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Речь идет о нежилом двухэтажном здании площадью 270,8 кв. метра, включая один подземный этаж на улице Давиденко, 5.

Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. В нем с 1947 по 1989 год жили первые руководители и ведущие ученые РФЯЦ-ВНИИЭФ Павел Михайлович Зернов, Анатолий Сергеевич Александров, Борис Глебович Музруков, Евгений Аркадьевич Негин.

В конце 2024 года дом был изъят у собственников, так как он не проводил работы по сохранению и восстановлению памятника. Кроме того, здание неоднократно горело.

Начальная цена здания 279 тысяч рублей. Однако будущему собственнику придется вложить около 81,7 млн рублей на проведение реставрационно-восстановительных работ.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 мая, торги пройдут 22 мая. Победителем станет участник, предложивший наибольшую цену.

