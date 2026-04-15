Культура и отдых

Дом первых руководителей ВНИИЭФ в Сарове выставили на торги

15 апреля 2026 17:55 Культура и отдых
Дом первых руководителей ВНИИЭФ в Сарове выставили на торги

Фото: УГООКН Нижегородской области, архив

В Сарове продают дом, где жили первые руководители и ведущие ученые РФЯЦ-ВНИИЭФ. Извещение о торгах опубликовано на сайте министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Речь идет о нежилом двухэтажном здании площадью 270,8 кв. метра, включая один подземный этаж на улице Давиденко, 5.

Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. В нем с 1947 по 1989 год жили первые руководители и ведущие ученые РФЯЦ-ВНИИЭФ Павел Михайлович Зернов, Анатолий Сергеевич Александров, Борис Глебович Музруков, Евгений Аркадьевич Негин.

В конце 2024 года дом был изъят у собственников, так как он не проводил работы по сохранению и восстановлению памятника. Кроме того, здание неоднократно горело.

Начальная цена здания 279 тысяч рублей. Однако будущему собственнику придется вложить около 81,7 млн рублей на проведение реставрационно-восстановительных работ. 

Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 мая, торги пройдут 22 мая. Победителем станет участник, предложивший наибольшую цену.

Ранее сообщалось, что проект сохранения корпуса мельницы торгового дома "Емельян Башкиров с сыновьями" в Нижнем Новгороде прошел государственную экспертизу.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
