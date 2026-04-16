Анна Бегунова выступила перед нижегородскими студентами с "Чтецкой программой" Культура и отдых

Фото: Российское общество "Знание"

В Нижнем Новгороде на площадке Нижегородского индустриального колледжа состоялась встреча с лектором Российского общества «Знание», актрисой театра и кино Анной Бегуновой. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Чтецкие программы», который реализует Российское общество «Знание» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации по поручению президента России Владимира Путина, и соответствует целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Актриса рассказала, что родилась в Омске, причём её родители не имели никакого отношения к театральным подмосткам или эстраде. Глава семейства трудился на заводе, а мама работала окулистом в одной из городских поликлиник. Интересно, что в юности будущая знаменитость видела себя в милицейской форме, однако творческая натура брала своё с ранних лет, но желание сыграть следователя в кино или на подмостках театра она сохранила.

На вопрос о мировоззрении или подходе к профессии актриса вспомнила, как готовилась поступать в институт.

«Мне было пятнадцать лет, когда сестра предложила окончить школу экстерном и заняться самообразованием. Признаюсь, не сразу полюбила чтение, но, когда приняла решение поступать в Москву, начала читать действительно очень много. Первым романом, который произвёл на меня большое впечатление, стал «Война и мир» Льва Николаевича Толстого. Никто в классе его не прочитал, а я цитировала. Для поступления я выучила наизусть главу с первым балом Наташи Ростовой и рассказывала её одноклассникам», — поделилась Анна Бегунова.

Актриса призналась, что путь в мир книг ей открыл именно образ Наташи Ростовой, а ее собственную натуру отражает такой литературный персонаж, как Карлсон. В числе любимых авторов лектор Общества «Знание» назвала Агату Кристи. Также она посоветовала всем обязательно прочитать роман Достоевского «Идиот». Из классической литературы она хотела бы сыграть роль Анны из романа Льва Толстого «Анна Каренина».

Для мастер-класса с ребятами Анна Бегунова выбрала басню Крылова «Кошка и соловей». Студенты читали её по ролям. Также в рамках встречи одна из студенток прочитала отрывок из рассказа Ивана Бунина «Заря всю ночь», где героиня выражает свои эмоции. Сама же актриса полностью прочитала рассказ Тэффи «Рюлина мама», показав высокий уровень выразительного чтения и актёрского мастерства и превратив его в настоящее театрализованное выступление.

Отвечая на вопросы студентов, актриса отметила, что в комедийных жанрах работать сложнее и одновременно интереснее. В завершение она посоветовала всем больше читать, а также посещать театры и музеи, поскольку это помогает развиваться.

