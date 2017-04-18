Молодежный состав БК "Нижний Новгород" проиграл в Казани УНИКСу Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Молодежный состав баскетбольного клуба (БК) "Нижний Новгород" проиграл в Казани и завершил сезон в Единой молодежной лиге ВТБ. Об этом сообщает официальный сайт нижегородского клуба 21 апреля 2017 года.



Команда под управлением Александра Чадова уступила казанскому УНИКСу со счетом 82:93. "Горожанам" не помогла даже отличная игра командированных из основного состава Ильи Попова, набравшего 29 очков и Георгия Жбанова, на счету которого 24 балла.



Уступив в Казани, "молодежка" "Нижнего Новгорода" не сумела пробиться в решающую стадию турнира – "Финал восьми". Сезон для БК "НН-2" официально завершен.