Промсвязьбанк
Промсвязьбанк
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Спорт
23 апреля 2017 10:00  [70] Нижегородский волейбольный клуб "АСК" добился четвертой победы подряд в финале Высшей лиги "Б"
22 апреля 2017 11:14  [638] Нижегородское "Торпедо" продлило контракты с тремя хоккеистами
22 апреля 2017 10:33  [136] Молодежный состав БК "Нижний Новгород" проиграл в Казани УНИКСу
21 апреля 2017 14:29  [399] Организаторы изготовят для XII велопробега "Дорога Минина" футболки с цитатами царей и Владимира Путина
21 апреля 2017 13:57  [220] Нижегородский волейбольный клуб "АСК" досрочно выиграл первенство Высшей лиги Б
20 апреля 2017 19:23  [198] "Молодежка" БК "НН" одержала важную победу в матче Единой лиги ВТБ
20 апреля 2017 09:10  [2040] Нижегородская пловчиха Василиса Буйная победила в первенстве России на дистанции 100 метров вольным стилем
20 апреля 2017 08:58  [171] Нижегородский волейбольный клуб "АСК" одержал вторую победу в финале первенства России
18 апреля 2017 16:00  [512] "Администрация стадиона "Водник" намерена подать заявку на получение гранта для реконструкции объекта в мае 2017 года
18 апреля 2017 14:30  [552] Состояние стадиона "Водник" в Нижнем Новгороде
Спорт

Молодежный состав БК "Нижний Новгород" проиграл в Казани УНИКСу

22 апреля 2017 10:33  [136] Спорт

Фото: БК "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Молодежный состав баскетбольного клуба (БК) "Нижний Новгород" проиграл в Казани и завершил сезон в Единой молодежной лиге ВТБ. Об этом сообщает официальный сайт нижегородского клуба 21 апреля 2017 года.

Команда под управлением Александра Чадова уступила казанскому УНИКСу со счетом 82:93. "Горожанам" не помогла даже отличная игра командированных из основного состава Ильи Попова, набравшего 29 очков и Георгия Жбанова, на счету которого 24 балла.

Уступив в Казани, "молодежка" "Нижнего Новгорода" не сумела пробиться в решающую стадию турнира – "Финал восьми". Сезон для БК "НН-2" официально завершен.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:

Малиновая слобода
Эстафетный пробег
Архив
Маринс групп
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph