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Происшествия

Следователи выясняют обстоятельства гибели пенсионера в Сормовском районе Нижнего Новгорода

22 апреля 2017 10:48  [155] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Следователи выясняют обстоятельства гибели пенсионера в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ.

Согласно информации, днем 21 апреля 2017 года у дома № 3 по ул. Культуры было обнаружено тело 77-летнего мужчины. По предварительным данным, около 15:00 женщина, придя домой в квартиру, расположенную на шестом этаже девятиэтажного дома, обнаружила, что балконная дверь в комнате открыта, а муж лежит под балконом. Прибывшие медики констатировали его смерть.

При осмотре тела видимых телесных повреждений криминального характера обнаружено не было. С целью установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Жена погибшего пояснила следователям, что утром ушла, оставив мужа одного. Он редко выходил на улицу, зато часто выходил подышать свежим воздухом на балкон, однако никогда не высказывал намерений свести счеты с жизнью.

Как основную версию произошедшего следователи рассматривают несчастный случай.

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