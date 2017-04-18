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Происшествия

Дом сгорел в Арзамасском районе Нижегородской области в ночь на 22 апреля

22 апреля 2017 10:58  [295] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дом сгорел в Арзамасском районе Нижегородской области в ночь на 22 апреля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, в 02:40 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании дома в с. Слизнево Арзамасского района. Там сгорел дом на площади 48 кв. м. Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства МЧС: 21 человек и пять единиц техники.

А чуть ранее, в 01:57, стало известно о том, что загорелось здание в р.п. Шаранга - там сгорела кровля здания на площади 120 кв. м.

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