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Происшествия

Неизвестные похитили мошенническим путем свыше 200 тысяч рублей у жительниц Нижнего Новгорода 20 апреля

23 апреля 2017 10:14  [76] Происшествия

Неизвестные похитили мошенническим путем свыше 200 тысяч рублей у жительниц Нижнего Новгорода в течение дня 20 апреля. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

Согласно информации, одно из преступлений было совершено днем 20 апреля. К двум жительницам улицы Авангардная Канавинского района областного центра 34 и 84 лет под видом работников коммунальной службы пришли две женщины и сообщили о проведении плановой проверки систем отопления. После ухода незнакомок, потерпевшие обнаружили пропажу 8000 рублей и трех ювелирных изделий.

Кроме того два аналогичных друг другу преступления были совершены в отношении 79-летней жительницы Автозаводского района и 83-летней пенсионерки Советского района Нижнего Новгорода. Потерпевшие лишились своих сбережений после звонков неизвестных, сообщивших о дорожно-транспортных происшествиях, произошедших с их родными, и потребовавших крупные сумму денег для решения вопроса о непривлечении близких родственников к уголовной ответственности.

В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения злоумышленников, причастных к преступлениям. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам кражи и мошенничества.

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