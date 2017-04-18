Промсвязьбанк
Промсвязьбанк
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Происшествия
23 апреля 2017 10:39  [208] Региональное ГУ МЧС прогнозирует усиление ветра в Нижегородсклй области 23 апреля
23 апреля 2017 10:14  [82] Неизвестные похитили мошенническим путем свыше 200 тысяч рублей у жительниц Нижнего Новгорода 20 апреля
22 апреля 2017 17:44  [332] Нижегородские следователи задержали подозреваемого в убийстве знакомого из-за оскорблений
22 апреля 2017 10:58  [295] Дом сгорел в Арзамасском районе Нижегородской области в ночь на 22 апреля
22 апреля 2017 10:48  [238] Следователи выясняют обстоятельства гибели пенсионера в Сормовском районе Нижнего Новгорода
21 апреля 2017 18:25  [354] Уголовное дело возбуждено по факту гибели двухлетнего ребенка на пожаре в Нижегородской области
21 апреля 2017 16:04  [157] Уголовное дело возбуждено из-за гибели женщины при пожаре в Семеновском г.о. Нижегородской области
21 апреля 2017 15:01  [175] Нижегородка подозревается в покушении на убийство мужа из-за его намерений употребить алкоголь
21 апреля 2017 12:42  [412] Нижегородец приговорен к двум годам условно за экстремистские комментарии в соцсети
21 апреля 2017 11:29  [308] Уголовное дело возбуждено в отношении нижегородца по подозрению в совершении ДТП с пострадавшей беременной девушкой
Происшествия

Региональное ГУ МЧС прогнозирует усиление ветра в Нижегородсклй области 23 апреля

23 апреля 2017 10:39  [208] Происшествия

Региональное ГУ МЧС прогнозирует усиление ветра в Нижегородсклй области 23 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", днем и вечером 23 апреля 2017 года, в Нижнем Новгороде и по Нижегородской области ожидается усиление юго-западного ветра 13-18 м/с. В связи с порывами ветра прогнозируется увеличение количества аварий, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, обрушением слабо укрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Теги:
Погода ЧС
Поделиться:

Малиновая слобода
Эстафетный пробег
Архив
Маринс групп
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph