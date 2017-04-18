Региональное ГУ МЧС прогнозирует усиление ветра в Нижегородсклй области 23 апреля Происшествия

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Региональное ГУ МЧС прогнозирует усиление ветра в Нижегородсклй области 23 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", днем и вечером 23 апреля 2017 года, в Нижнем Новгороде и по Нижегородской области ожидается усиление юго-западного ветра 13-18 м/с. В связи с порывами ветра прогнозируется увеличение количества аварий, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, обрушением слабо укрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.