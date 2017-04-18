Нижегородец приговорен к 1,5 годам условно за гибель пассажира аттракциона "банан" Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Нижегородской области приговорен к 1,5 годам условно за гибель пассажира аттракциона "банан". Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 24 апреля 2017 года.

Судом установлено, что 31 июля 2017 года водитель моторной лодки "Казанка М5" буксировал водный аттракцион "банан" в районе 934 километра судового хода реки Волги в Кстовском районе. Уже когда водитель тронулся, на "банан" запрыгнул мужчина без спасательного жилета. При развороте водитель не справился с управлением, в результате чего аттракциона перевернулся. Мужчина, который был без жилета, утонул. Остальные пассажиры не пострадали, так как находились в спасжилетах.

Кстовским городским судом водитель судна признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.268 УК РФ (Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека) – за то, что допустил нахождение на аттракционе пассажира без спасательного жилета.

Крое того, родственниками погибшего был заявлен гражданский иск на возмещение расходов на погребение и на 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Расходы на погребение ответчик возместил в добровольном порядке. Иск о взыскании компенсации за моральный ущерб суд удовлетворил частично – в размере 300 тысяч рублей. В остальной части гражданского иска отказано. Приговор в законную силу не вступил.