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Спорт

Нижегородская детская хоккейная команда "Торпедо" сыграет в полуфинале "Кубка Газпром нефти"

24 апреля 2017 10:20  [78] Спорт
Церемония открытия XI турнира Кубок Газпром нефти в Сочи

Церемония открытия XI турнира Кубок Газпром нефти в Сочи

Фото: Газпром нефть

Официальное открытие XI Международного турнира детских команд КХЛ "Кубок Газпром нефти" состоялось 22 апреля 2017 года. Об этом сообщается на сайте турнира.

В соревнованиях участвуют 11-летние спортсмены из пяти стран: России, Белоруссии, Латвии, Казахстана и Финляндии. 27 команд разделены на две группы: матчи "Запада" проходят в Сочи, группы "Восток" – в Омске. Дебютантом нынешнего турнира стал сочинский клуб. Глава оргкомитета соревнований Александр Дыбаль, выступая на церемонии открытия в олимпийской столице, отметил, что для ребят это шанс обрести новый опыт борьбы с самыми сильными детскими командами КХЛ, а значит, вырасти в мастерстве.

Нижегородская команда, напомним, играет в группе "Запад". В первом матче турнира юные торпедовцы одержали победу над минским "Динамо", выиграв 4:3 по буллитам. Затем нижегородцы уверенно обыграли сверстников из рижского "Динамо" (3:0) и вышли в плей-офф, где с крупным счетом 9:3 обыграли дебютантов – команду "Сочи". Сегодня, 24 апреля, "Торпедо" поборется с ЦСКА за выход в финал.

Сегодня же завершится групповой этап турнира, а 26 апреля победители "Запада" и "Востока" встретятся в Омске на суперфинале, где и определится новый обладатель престижного трофея.

СПРАВКА:
"Кубок Газпром нефти" – крупнейшие в Европе соревнования для коллективов U-11. С момента получения статуса официального детского турнира КХЛ его победителями становились "Авангард" (2010), "Ак Барс" (2011), "Трактор" (2012), ЦСКА (2013, 2014), московское "Динамо" (2015) и "Локомотив" (2016).

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