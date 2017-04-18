Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тела младенца в Автозаводском районе Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тела младенца в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 24 апреля 2017 года.

Согласно информации, вечером 21 апреля на берегу реки Оки в микрорайоне "Юг" местные жители обнаружили тело новорожденной девочки. Тело находилось в сумке и было завернуто в постельные принадлежности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). На теле погибшей девочки видимых телесных повреждений следователи не обнаружили. Для установления причин и времени смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время следователи разыскивают лицо, совершившее данное преступление.