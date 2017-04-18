Фото:
Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тела младенца в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 24 апреля 2017 года.
Согласно информации, вечером 21 апреля на берегу реки Оки в микрорайоне "Юг" местные жители обнаружили тело новорожденной девочки. Тело находилось в сумке и было завернуто в постельные принадлежности.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). На теле погибшей девочки видимых телесных повреждений следователи не обнаружили. Для установления причин и времени смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
В настоящее время следователи разыскивают лицо, совершившее данное преступление.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+