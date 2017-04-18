Три человека пострадали в результате столкновения Камаза с автобусом в Нижнем Новгороде 23 апреля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три человека пострадали в результате столкновения Камаза с автобусом в Нижнем Новгороде 23 апреля 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, в 16:15 около дома №31 на ул. Кузбасской водитель, управляя автомобилем КамАЗ-58147С, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автобус ЛиАЗ-525626 (маршрут №65).

В результате аварии пострадали пассажиры автобуса: женщины 1965, 1960 года рождения и девушка 1995 года рождения получили ушибы. После осмотра медиками все три пострадавших были отпущены, в госпитализации не нуждаются.