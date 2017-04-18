Житель Нижегородской области получил более трех лет колонии за поджог жены Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Нижегородской области получил более трех лет колонии за поджог жены. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 24 апреля 2017 года.

Судом установлено, что ночью 25 июля 2015 года мужчина вместе с женой находились в гостях в п. Дальнее Константиново. В ходе ссоры подсудимый облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате потерпевшая получила ожоги I,II, III степени тяжести на 60% поверхности тела.

Кроме того, из-за возникшего пожара было повреждено имущество в квартире, которая является муниципальной.

Приговором суда мужчина признан виновным по ст. 111 ч. 1, ст. 168 УК РФ, он получил три года и три месяца колонии особого режима. Кроме того, с него взыскано 170,9 тысяч рублей в качестве компенсации материального ущерба.