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Происшествия

Житель Нижегородской области получил более трех лет колонии за поджог жены

24 апреля 2017 10:48  [39] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Нижегородской области получил более трех лет колонии за поджог жены. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 24 апреля 2017 года.

Судом установлено, что ночью 25 июля 2015 года мужчина вместе с женой находились в гостях в п. Дальнее Константиново. В ходе ссоры подсудимый облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате потерпевшая получила ожоги I,II, III степени тяжести на 60% поверхности тела.

Кроме того, из-за возникшего пожара было повреждено имущество в квартире, которая является муниципальной.

Приговором суда мужчина признан виновным по ст. 111 ч. 1, ст. 168 УК РФ, он получил три года и три месяца колонии особого режима. Кроме того, с него взыскано 170,9 тысяч рублей в качестве компенсации материального ущерба.

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