Фура с находившимися в ней двумя автомобилями обгорела в Нижегородской области 23 апреля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Фура с находившимися в ней двумя автомобилями обгорела в Нижегородской области 23 апреля 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о возгорании седельного тягача МАН, припаркованного около одного из домов на пр. Ленина в г. Дзержинске, поступило в 07:42.

В результате пожара обгорела кабина грузовика и два находившихся в его кузове автомобиля ВАЗ-2190. По предварительным данным МЧС, к пожару привела неисправность механизмов транспортного средства.