Уголовное дело возбуждено в отношении порвавшего бушлат полицейскому жителя нижегородского села Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело возбуждено в отношении порвавшего бушлат полицейскому жителя села Нижегородской области. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ 24 апреля 2017 года.

Следователи полагают, что происшествие произошло днем 14 марта 2017 года в с.Спасское, где сотрудники полиции задержали нетрезвого жителя с. Татарское Спасского района. Они доставили его в районную ЦРБ, для того, чтобы провести медицинское освидетельствование на алкогольное опьянение.

Однако подозреваемый, не желая проходить медосмотр, выражаясь нецензурной бранью, напал на участкового и разорвал на нем форменное обмундирование - бушлат.

В связи с этим в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Вину в содеянном он признал полностью. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.