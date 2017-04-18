Житель Семенова Нижегородской области приговорен к пяти годам за смертельный наезд на велосипедиста Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Семенова Нижегородской области приговорен к пяти годам за смертельный наезд на велосипедиста. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 24 апреля 2017 года.

Согласно информации, 6 сентября прошлого года водитель ВАЗ-111930, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил велосипедиста, двигавшегося по краю проезжей части в г.Семенов. От полученных ранений велосипедист умер в больнице.

Семеновским районным судом водитель автомобиля признан виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорен к пяти годам колонии общего режима. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года. Приговор суда в законную силу не вступил.