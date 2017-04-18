Три велосипедиста пострадали в ДТП в Нижегородской области 23 апреля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три велосипедиста пострадали в ДТП в Нижегородской области 23 апреля 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Так, в 12:05 в г. Сарове водитель ВАЗ-2109 сбил мальчика-велосипедиста, переезжавшего проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода. В результате пострадал водитель велосипеда 2008 года рождения. Отмечается, что он находился без сопровождения взрослых. Ребенок после осмотра медиками был отпущен.

В аналогичной ситуации пострадала женщина 1968 года рождения в г. Богродске. Она попала под колеса автомобиля ЗАС. В результате аварии пострадавшая с тупой травмой живота госпитализирована в ЦРБ.

В 15:50 водитель Opel сбил женщину 1979 года рождения, двигавшуюся на велосипеде по краю проезжей части в с. Роженцево Шарангского района. Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму и после осмотра медиками отправлена домой.