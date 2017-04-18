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Спорт

Юные нижегородские спортсмены привезли пять медалей с турнира по Киокушинкайкан каратэ

24 апреля 2017 14:43  [138] Спорт
Нижегородские спортсмены с тренером

Нижегородские спортсмены с тренером

Фото: ИКО Мацушима

Юные нижегородские спортсмены привезли пять медалей с турнира по Киокушинкайкан каратэ. Об этом сообщает ИКО Мацушима в Нижнем Новгороде 24 апреля 2017 года.

Открытый международный турнир "Золотое кольцо России" по Киокушинкайкан каратэ ИКО Мацушима проводила 23 апреля в Иваново. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 20 регионов России и четырех стран (России, Азербайджана, Украины и Таджикистана).

Нижний Новгород представляла команда из 12 человек, пять из которых заняли призовые места. Золотые медали завоевали Родион Мишунин (девять лет), Сергей Зубов (12 лет) и Азиз Гасанов (14 лет). Родион Мишунин также признан "Лучшим бойцом" турнира. Серебро завоевал Мирослав Книгин (десять лет), бронзу – Илья Козлов (семь лет).

Ребята являются воспитанниками детско-юношеской спортивной школы "Надежда" и представляют организацию ИКО Мацушима в Нижнем Новгороде. Нижегородские спортсмены являются чемпионами России, Приволжского, Центрального, Северо-Западного и Уральского федеральных округов, победителями Нижегородской, Ивановской, Костромской, Новгородской, Ленинградской и Московской областей, а так же Республики Марий Эл.

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Теги:
Каратэ
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