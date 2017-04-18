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Происшествия

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в попытке изнасилования пенсионерки

24 апреля 2017 16:21  [91] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в покушении на изнасилование пенсионерки. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ 24 апреля 2017 года.

Следователи полагают, что обвиняемый 45-летний мужчина, проживающий в г. Богородск, совершил это преступление днем 5 декабря 2016 года. Он проник в дом, расположенный на ул. Герцена, где сначала совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 81-летней пенсионерки, а также покушался на ее изнасилование. Потом он похитил у хозяйки телефон, деньги, а также продукты питания, и покинул помещение.

Кроме того, в тот же день он незаконно проник в дом на ул. Б. Хмельницкого, где также проживала одинокая пенсионерка.

В ходе расследования он свою вину не признал. В настоящее время расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ч. 3 ст. 30 ч.1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование), ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище - два эпизода) завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

В СУ СК пояснили, что мужчина не трудоустроен, ранее судим по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

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