Евгений Воронцов
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Нижегородский тайбоксер Евгений Воронцов поборется за титул чемпиона России. Об этом сообщается на сайте бойцовского клуба "Панчер" 24 апреля 2017 года.
Согласно информации, 28 мая в Нижнем Новгороде пройдет крупный турнир, главным событием которого станет розыгрыш титула Чемпиона России по тайскому боксу среди профессионалов в весовой категории до 76,2 кг.
Пояс будет разыгран в четверке сильнейших тайбоксеров страны, среди которых помимо Евгения Воронцова также выступят Ислам Муртазаев из Дагестана, Сурик Магакян, представляющий Краснодар, и севастопольский тайбоксер Иван Григорьев.
СПРАВКА:
Нижегородец Евгений Воронцов в 2016 году в 2016 году завоевал титул чемпиона России по кикбоксингу в разделе К-1.
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