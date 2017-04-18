Нижегородский тайбоксер Евгений Воронцов поборется за титул чемпиона России Спорт

Евгений Воронцов Фото: Бойцовский клуб "Панчер"

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородский тайбоксер Евгений Воронцов поборется за титул чемпиона России. Об этом сообщается на сайте бойцовского клуба "Панчер" 24 апреля 2017 года.

Согласно информации, 28 мая в Нижнем Новгороде пройдет крупный турнир, главным событием которого станет розыгрыш титула Чемпиона России по тайскому боксу среди профессионалов в весовой категории до 76,2 кг.

Пояс будет разыгран в четверке сильнейших тайбоксеров страны, среди которых помимо Евгения Воронцова также выступят Ислам Муртазаев из Дагестана, Сурик Магакян, представляющий Краснодар, и севастопольский тайбоксер Иван Григорьев.

СПРАВКА:

Нижегородец Евгений Воронцов в 2016 году в 2016 году завоевал титул чемпиона России по кикбоксингу в разделе К-1.