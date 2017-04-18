Нижегородская детская ХК "Торпедо" уступила московскому ЦСКА в полуфинале "Кубка Газпром нефти" Спорт

Матч ХК Торпедо - ЦСКА Фото: с сайта "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородская детская хоккейная команда "Торпедо" уступила московскому ЦСКА в полуфинале "Кубка Газпром нефти". Об этом сообщает официальный сайт нижегородского клуба.

В полуфинале группы "Запад" юные нижегородцы уступили москвичам со счетом 1:7.

В составе "автозаводцев" единственную шайбу забросил Давид Романов. Юный игрок "Торпедо" отметился голом во втором периоде, но к тому моменту нижегородцы уже уступали со счетом 0:5.

После матча главный тренер "Торпедо" Андрей Желнов отметил, что итог встречи закономерен.

"ЦСКА - сильный соперник. Справедливо, если они представят группу "Запад" в Суперфинале. Проблемы были не только во втором периоде, задача ставилась - выдержать первые 15 минут, поскольку ЦСКА проводит их мощно. А второй период стал продолжением ошибок, которые мы сделали в первом", - сказал Желнов.



До конца турнира нижегородской команде предстоит провести еще одну игру с рижским "Динамо", в которой будет определено, кто займет третье место в Западной группе по итогам турнира. Встреча пройдет сегодня.