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Общество

Нижегородская администрация утвердила порядок предоставления льготного питания детям стоящих на учете в ОВД родителей

24 апреля 2017 17:59  [59] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Администрация Нижнего Новгорода утвердила порядок предоставления льготного питания детям стоящих на учете в органах внутренних дел (ОВД) родителей. Об этом сообщается на официальном сайте горадминистрации.

Постановление "Об утверждении Порядка принятия решения руководителем муниципальной общеобразовательной организации о предоставлении льготного питания за счет средств бюджета Нижнего Новгорода детям из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители (законные представители) не исполняют своих обязанностей по их содержанию" принято 19 апреля 2017 года. На сайте оно размещено 24 апреля.

В документе отмечается, что дети, чьи родители стоят на профилактическом учете в органах внутренних дел, имеют право на льготное питание (двухразовое и горячее; для детей, посещающих "продленку" – с полдником). За соответствующей информацией общеобразовательная организация должна обратиться в подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. При подтверждении "социально опасного положения" ребенка директор школы издает приказ о предоставлении ученику льготного питания.

Напомним, в декабре 2016 года Дума Нижнего Новгорода включила "находящихся в социально опасном положении" детей в перечень льготников на питание в школе. Тогда же сообщалось, что в школах планируется создать специальные комиссии, которые будут устанавливать, насколько семья ребенка формально не является малоимущей и он нуждается в льготном питании.

Напомним также, что в ноябре Дума согласовала исключение из списка "льготников" на питание две категории школьников - учащихся коррекционных и кадетских классов, а также конкретизацию перечня "льготников". В октябре Гордума отправила на доработку постановление, предусматривающее отмену льготного питания для учащихся коррекционных и кадетских классов, а также детей из многодетных семей - в том случае, если это не малоимущие дети. Ряд депутатов тогда публично высказались против таких предложений администрации. Число "льготников" по питанию в школах после этого решения Гордумы уменьшилось с 14,9 до 13,9 тысяч.

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