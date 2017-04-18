Нижегородский "Олимпиец" одержал волевую победу в матче ПФЛ Спорт

Фото: с сайта "Олимпийца"

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородский "Олимпиец" одержал волевую победу в матче 20 тура первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Об этом сообщается на официальном сайте Лиги.

На выезде команда под управлением Николая Писарева взяла верх над ФК "Челябинск" 3:2. По ходу матча нижегородцы сначала повели в счете, после того как в начале первого тайма отличился Игорь Горбунов, но затем позволили сопернику не только восстановить равновесие но и выйти вперед.

Отыграться "Олимпиец" сумел на 55 минуте, когда Артур Аюпов сделал счет 2:2. А за 18 минут до конца встречи Игорь Ламбарский забил победный гол.

Победа позволила нижегородской команде набрать 39 очков и выйти на промежуточное первое место в турнирной таблице ПФЛ.