Нижегородский "Олимпиец" одержал волевую победу в матче ПФЛ

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Нижегородский "Олимпиец" одержал волевую победу в матче 20 тура первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Об этом сообщается на официальном сайте Лиги.
На выезде команда под управлением Николая Писарева взяла верх над ФК "Челябинск" 3:2. По ходу матча нижегородцы сначала повели в счете, после того как в начале первого тайма отличился Игорь Горбунов, но затем позволили сопернику не только восстановить равновесие но и выйти вперед.
Отыграться "Олимпиец" сумел на 55 минуте, когда Артур Аюпов сделал счет 2:2. А за 18 минут до конца встречи Игорь Ламбарский забил победный гол.
Победа позволила нижегородской команде набрать 39 очков и выйти на промежуточное первое место в турнирной таблице ПФЛ.
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