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Спорт

Нижегородский "Олимпиец" одержал волевую победу в матче ПФЛ

24 апреля 2017 18:51  [34] Спорт

Фото: с сайта "Олимпийца"

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородский "Олимпиец" одержал волевую победу в матче 20 тура первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Об этом сообщается на официальном сайте Лиги.

На выезде команда под управлением Николая Писарева взяла верх над ФК "Челябинск" 3:2. По ходу матча нижегородцы сначала повели в счете, после того как в начале первого тайма отличился Игорь Горбунов, но затем позволили сопернику не только восстановить равновесие но и выйти вперед.

Отыграться "Олимпиец" сумел на 55 минуте, когда Артур Аюпов сделал счет 2:2. А за 18 минут до конца встречи Игорь Ламбарский забил победный гол.

Победа позволила нижегородской команде набрать 39 очков и выйти на промежуточное первое место в турнирной таблице ПФЛ.

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Теги:
Футбол
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