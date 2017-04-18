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Культура и отдых

Более 300 человек посетили "ЭкоБиблиоНочь" в Канавинском районе Нижнего Новгорода

24 апреля 2017 19:10  [19] Культура и отдых
ЭкоБиблиоНочь в Канавинском районе

ЭкоБиблиоНочь в Канавинском районе

Более 300 человек посетили мероприятие "ЭкоБиблиоНочь" в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации города 24 апреля 2017 года.

ЭкоБиблиоНочь-2017 "Весна. Поэзия. Любовь…" прошло накануне в районной библиотеке им. Достоевского. Как сообщает пресс-служба, в этом году комплексное мероприятие было посвящено Году экологии. Гостям были представлены мастер-классы по карлингу "Весенний букет"; ЭкоЯрмарка на площадке перед библиотекой "Сделаем жизнь ярче!"; творческая встреча с нижегородским писателем Николаем Культяповым "Золотое перо России"; мастер-классы "Весну рисуем акварелью" и "Упаковке – вторую жизнь!".

Перед собравшимися с концертом "Как прекрасен этот мир…" выступил вокально-хореографический ансамбль "Золотая россыпь". Все желающие смогли пообщаться с питомцами ручного "ZооПарка", принять участие в подведение итогов акции "Угостим животных"; просмотреть презентацию конкурса фотографий "ЗооКадр"; а также посостязаться в Квест-игре "Большое экологическое путешествие";

Завершилась ЭкоБиблиоНочь-2017 лирическим концертом "Наш мир в стихах и звуках", подготовленным при поддержке волонтёрского педагогического отряда "Всплеск" и концертом фолк-рок группы "Иди" "Музыка весны".

"Традиционное мероприятие в этом году стало совсем нетрадиционным. Мы охватили множество важнейших направлений жизнедеятельности человечества, и все эти темы оказались очень востребованы у жителей района. Библиотеки в очередной раз продемонстрировали, что они в центре просветительской жизни района", - сказала директор центральной библиотечной системы района Алла Игошина.

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