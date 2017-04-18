Здание ДК "ГАЗ" обыскивает полиция после звонка об угрозе во время концерта "Машины Времени" 24 апреля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Здание ДК "ГАЗ" обыскивает полиция после звонка об угрозе во время концерта группы "Машина Времени" вечером 24 апреля 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили ГУ МВД России по Нижегородской области.

Собеседник пояснил, что звонок поступил в дежурную часть полиции сегодня вечером. Неизвестный собеседник сказал, что в здании ДК находится предмет, который представляет угрозу.

Правоохранители, отреагировав на звонок, приехали в Дом культуры и сейчас проводят все необходимые процедуры, положенные в данной ситуации. К поиску опасного предмета также привлечены кинологи.

Пришедших на концерт граждан пришлось эвакуировать.

Концерт группы "Машина Времени" планировался сегодня в 19:00. В ГУ МВД затруднились сказать, когда прошла эвакуация граждан – во время концерта или до него.