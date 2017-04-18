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Спорт

Артурс Шталбергс покинул пост главного тренера БК "НН"

25 апреля 2017 09:19  [177] Спорт
Артурс Шталбергс

Артурс Шталбергс

Фото: БК "НН"

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Артурс Шталбергс покинул пост главного тренера БК "Нижний Новгород". Об этом сообщается на официальном сайте "горожан".

Контракт с латвийским специалистом был рассчитан на один год и по его истечению руководства БК "НН " решило не продлевать соглашения с Шталбергсом.

По итогам сезона 2016/17 нижегородский клуб занял 10 место и впервые за шесть лет не попал в плей-офф турнира.

По мнению экс-главного тренера "НН" результат и стал причиной не продления с ним контракта.

"К сожалению, пара недостигнутых побед определили мою судьбу в "Нижнем Новгороде", но я уверен, что это не должно остановить движение команды к её развитию и развитию баскетбола в городе", - заявил Артурс Шталбергс в прощальном интервью официальному сайту "горожан ".

Заменить Шталбергса на посту главного тренера может Зоран Лукич, который в настоящее время момент занимает пост спортивного директора "Нижнего Новгорода ". Ранее сербский специалист уже возглавлял команду, проработав с горожанами в течение шести сезонов, с 2008 по 2014 годы.

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