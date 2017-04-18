Артурс Шталбергс покинул пост главного тренера БК "НН" Спорт

Артурс Шталбергс Фото: БК "НН"

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Артурс Шталбергс покинул пост главного тренера БК "Нижний Новгород". Об этом сообщается на официальном сайте "горожан".

Контракт с латвийским специалистом был рассчитан на один год и по его истечению руководства БК "НН " решило не продлевать соглашения с Шталбергсом.

По итогам сезона 2016/17 нижегородский клуб занял 10 место и впервые за шесть лет не попал в плей-офф турнира.



По мнению экс-главного тренера "НН" результат и стал причиной не продления с ним контракта.

"К сожалению, пара недостигнутых побед определили мою судьбу в "Нижнем Новгороде", но я уверен, что это не должно остановить движение команды к её развитию и развитию баскетбола в городе", - заявил Артурс Шталбергс в прощальном интервью официальному сайту "горожан ".



Заменить Шталбергса на посту главного тренера может Зоран Лукич, который в настоящее время момент занимает пост спортивного директора "Нижнего Новгорода ". Ранее сербский специалист уже возглавлял команду, проработав с горожанами в течение шести сезонов, с 2008 по 2014 годы.