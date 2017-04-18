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Мужчина пострадал в ДТП из-за наезда на лося в Нижегородской области 24 апреля 2017 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону 25 апреля.
ДТП произошло в 21:10 около г. Володарск. Водитель 1992 года рождения (стаж три года), управляя автомобилем ВАЗ 21074, совершил наезд на лося, который вышел на проезжую часть.
В результате ДТП водитель пострадал пассажир автомобиля – мужчина 1944 года рождения. Его госпитализировали с диагнозами: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб шейного отдела позвоночника.
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