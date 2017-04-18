Сухая трава на площади 320 кв. метров сгорела в г.Арзамас Нижегородской области 24 апреля Происшествия

Сухая трава на площади 320 кв. метров сгорела в г.Арзамас Нижегородской области 24 апреля Фото: МЧС

Сухая трава на площади 320 кв. метров сгорела в г.Арзамас Нижегородской области 24 апреля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России 25 апреля.

Всего за прошедшие сутки в области зарегистрировано одно загорание сухой травы - в Арзамасе. В пресс-службе уточнили, что причиной загорания является неосторожное обращение с огнем. Сейчас устанавливаются виновные лица.

Всего в 2017 году (с 15 марта) зарегистрировано 27 загораний сухой травы в Нижегородской области на общей площади 5 685 кв. м. К административной ответственности привлечены три человека.