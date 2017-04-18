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Культура и отдых

Кинкажу и кенгуру Хагена пополнили нижегородский зоопарк "Лимпопо"

25 апреля 2017 11:00  [236] Культура и отдых
Кинкажу

Кинкажу

Фото: kinozoopark.ru

Кинкажу и кустарниковые кенгуру Хагена пополнили нижегородский зоопарк "Лимпопо". Об этом сообщает пресс-служба зоопарка 25 апреля 2017 года.

Кинкажу – хищное млекопитающее из семейства енотовых, обитающее в Центральной и Южной Америке. "С языка центральноамериканских индейцев "кинкажу" переводится как "медовый медведь". Годовалая самка кинкажу по кличке Нутелла переехала в Лимпопо" из Новосибирского зоопарка", - отмечается в сообщении.

"Медовый медведь" размером с маленькую кошку, обладает цепким хвостом, помогающим представителям вида "перелетать" с ветки на ветку, как это делают обезьяны. Продолжительность жизни этих хищников составляет около 25 лет. В Мексике их часто держат дома в качестве домашних питомцев.

Также в зоопарке поселились самец и самка кустарниковых кенгуру Хагена 2016 года рождения. Свое название эти сумчатые получили за выбранный для жизни ареал обитания, тесно связанный с зарослями кустарников. Этот вид кенгуру предпочитает жить в густом подлеске горных или равнинных лесов, в основном на территории Новой Гвинеи, поэтому их также принято называть новогвинейскими лесными кенгуру. Они ведут ночной образ жизни. Средняя длина взрослой особи достигает 45-70 сантиметров (без учёта хвоста длиной 30-45 см), при этом самцы и самки по размерам примерно одинаковы. Представители рода кустарниковых кенгуру занесены в "Красную книгу" как млекопитающие, находящиеся под угрозой исчезновения.

Директор зоопарка "Лимпопо" Владимир Герасичкин отметил, что кенгуру Хагена сейчас больше нет ни в одном зоопарке России.

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