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Происшествия

Низководный мост через р. Пьяну затопило в Гагинском районе Нижегородской области 25 апреля

25 апреля 2017 11:50  [77] Происшествия
Низководный мост через р. Пьяну затопило в Гагинском районе Нижегородской области 25 апреля

Низководный мост через р. Пьяну затопило в Гагинском районе Нижегородской области 25 апреля

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Низководный мост через р. Пьяну затопило в Гагинском районе Нижегородской области 25 апреля 2017 года. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, сообщение о затоплении моста на автодороге Ломакино – Соболево, в 1,5 км от с. Соболево, поступило в 11:00. Уровень воды над мостом составляет полметра. Отмечается, что данный мост затапливается ежегодно, рядом есть пешеходный мост. "Все вопросы жизнеобеспечения населения заблаговременно решены органами МСУ. Подтопления в населенном пункте нет. Возможен подъезд к с. Соболево по объездной автодороге через с. Тарханово, расстояние 35 км", - сообщает ГУ МЧС.

По состоянию на 24 апреля всего в Нижегородской области было затоплено три низководных моста (через р. Алатырь около с. Кочкурово в Починкосвском районе; через р. Линду в 1 км от д. Остреево Борского г.о.; через р. Кудьму около одноименного подсобного хозяйства в Кстовском районе), два участка автодорог (около п. Атазик Уренского района и в 2,5 км от п. Затон им. Михеева Воскресенского района), размыт один участок дороги (в с. Ново-Урюпино Починковского района).

В с. Яново Сергачского района, по данным на утро 24 апреля, мост через реку Пьяну освободился от воды.

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