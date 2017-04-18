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Происшествия

Житель Нижегородской области подозревается в избиении брата до смерти за отказ в помощи

25 апреля 2017 12:23  [49] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Нижегородской области подозревается в избиении брата до смерти за отказ в помощи. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ 25 апреля 2017 года.

Следователи полагают, что преступление произошло вечером 21 апреля текущего года в доме с. Симбухово Починковского района, где проживали родственники. В ходе семенной ссоры 48-летний подозреваемый, припомнив 59-летнему брату обиду, избил потерпевшего, нанеся ему удары руками и ногами, а также деревянным костылем, из-за чего мужчина скончался.

На допросе подозреваемый сообщил, что конфликт произошел из-за того, что в начале апреля младший брат упал во дворе дома и подвернул ногу. Он попросил старшего брата помочь ему добраться до дома, но родственник отказал ему в этом. До того, как произошло преступление, младший брат находился на лечении, с трудом передвигался и пользовался костылями.

В день трагедии он припомнил старшему брату его равнодушие, и это привело к конфликту и драке.

В отношении жителя с. Симбухово возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

В СУ СК отметили, что ранее он к уголовной ответственности он не привлекался и трудоустроен.

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