Мужчина и женщина подозреваются в похищении нижегородца из-за долга жены Происшествия

Фото: СК РФ

Мужчина и женщина подозреваются в похищении нижегородца из-за долга жены. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 25 апреля 2017 года.

По версии следствия, 25 марта текущего года 40-летний мужчина и 26-летняя женщина в с. Работки Кстовского района под угрозой применения насилия посадили 40-летнего потерпевшего в машину и привезли к кафе в этом же селе. В кафе работала жена потерпевшего. Вызвав ее на улицу, подозреваемые избили женщину, требуя при этом денег.

Затем они вывезли мужчину в Нижний Новгород, где насильно удерживали в квартире. А на следующий день заставили свою жертву оформить микрокредит и передать им полученные деньги. Мужчина оформил кредит на шесть тысяч рублей, и, улучив момент, сбежал от похитителей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Как установили следователи, в 2011 году жена потерпевшего заняла у знакомой 70 тысяч рублей. Именно эти деньги и требовали вернуть подозреваемые.