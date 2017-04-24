Следственный комитет РФ
Фото:
Житель Дзержинска Нижегородской области подозревается в развратных действиях в отношении школьника. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 25 апреля 2017 года.
Следователи полагают, что 42-летний подозреваемый с июня по декабрь 2016 года под предлогом угостить сладостями приглашал школьника 2002 года рождения в себе домой в квартиру, расположенную в доме г.Дзержинск, где показывал фильмы, в том числе порнографического содержания, а также совершал в отношении подростка развратные действия.
Об этом стало известно сотруднику инспекции по делам несовершеннолетних при работе с подростком. Подозреваемый в ходе допроса признался в совершенном преступлении. Он трудоустроен и характеризуется положительно.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия).
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+