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Происшествия

Житель Дзержинска Нижегородской области подозревается в развратных действиях в отношении школьника

25 апреля 2017 16:30  [62] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Дзержинска Нижегородской области подозревается в развратных действиях в отношении школьника. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 25 апреля 2017 года.

Следователи полагают, что 42-летний подозреваемый с июня по декабрь 2016 года под предлогом угостить сладостями приглашал школьника 2002 года рождения в себе домой в квартиру, расположенную в доме г.Дзержинск, где показывал фильмы, в том числе порнографического содержания, а также совершал в отношении подростка развратные действия.

Об этом стало известно сотруднику инспекции по делам несовершеннолетних при работе с подростком. Подозреваемый в ходе допроса признался в совершенном преступлении. Он трудоустроен и характеризуется положительно.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

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