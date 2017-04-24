"Союз Маринс Групп" подвел итоги акции "Накупи на Ялту"! в пяти торговых центрах компании Бизнес

Союз Маринс Групп подвел итоги акции Накупи на Ялту! в пяти торговых центрах компании Фото: "Союз Маринс Групп"

"Союз Маринс Групп" подвел итоги акции "Накупи на Ялту"! в пяти торговых центрах компании. Об этом сообщает пресс-служба "Союз Маринс Групп" 25 апреля 2017 года.

Согласно информации, 22 и 23 апреля 2017 года в торговых центрах Нижнего Новгорода "Мебельный Базар", ЦУМ, "Муравей", в универмаге "Сормовские Зори", а также в семейном торгово-развлекательном МЕГАцентре "НОРА" в Москве состоялись финалы популярной акции. Всего за два дня было разыграно семь путевок в отель "Ялта-Интурист".

Отмечается, что в Нижнем Новгороде в этом году число зарегистрированных купонов превысило тридцать тысяч. Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо было совершить покупку в любом из торговых центров-участников акции, зарегистрировать чек у администратора, заполнить анкету участника и получить специальный купон.

"Каждый год количество купонов, зарегистрированных в наших торговых центрах, растет. В этом году мы бьем рекорды, как по количеству участников акций, так и по количеству разыгранных путевок. Мы очень благодарны всем нашим покупателям, за то, что они каждый день выбирают наши торговые центры. Команда сотрудников кинокомпании "Союз Маринс Групп" ежедневно трудится для того, чтобы в торговых центрах был представлен богатый ассортимент, высокое качество товаров и низкие цены. И количество нижегородцев, которые приходят именно к нам, говорит о том, что мы работаем не зря", отметила исполнительный директор по торговым центрам кинокомпании "Союз Маринс Групп" Елена Сорокина.

В эти дни всех гостей праздничных мероприятий ожидало шоу от творческих коллективов, конкурсы и розыгрыши. Сюрпризом стало выступление участников телепроекта "Голос. Дети" Ильи Лазарева и Антона Панзина.