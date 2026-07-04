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Экономика

Владимир Путин подписал закон о поддержке внутреннего рынка топлива

04 июля 2026 17:48 Экономика
Владимир Путин подписал закон о поддержке внутреннего рынка топлива

Владимир Путин подписал закон, направленный на стабилизацию внутреннего рынка топлива. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Главная новация касается производства высокооктанового бензина. Закон разрешает смешивать прямогонный бензин с другими компонентами. Такой продукт приравнивается к готовому топливу, а объемы смешения идут в общий учет произведенного бензина. Производители смогут получить акцизный вычет, но для этого потребуется собрать подтверждающие документы в течение трех месяцев. При возврате такого бензина покупателем уплаченный акциз возмещению не подлежит.

Донастроен и демпферный механизм. Демпфер теперь доступен как при производстве бензина путем смешения, так и при его импорте уполномоченными организациями. Для топлива из стран ЕАЭС норматив возмещения повышен с 0,68 до 0,9. Для бензина из других стран расчет будет вестись исходя из индикативной цены на индийском рынке и затрат на доставку из морских портов Индии. Этот показатель определит ФАС.

Кроме того, продлен срок действия модернизационных соглашений для НПЗ — до конца 2026 года, но минимальный объем инвестиций повышен до 100 млрд рублей. Доля производства прямогонного бензина будет фиксироваться по итогам каждого налогового периода.

Большинство норм по обеспечению рынка топливом вступают в силу с 1 июня 2026 года, а правила о модернизации — с 1 января 2026 года.

Ранее Глеб Никитин заявил, что Нижегородская область обеспечена необходимым объемом бензина и дизельного топлива. Глава региона попросил нижегородцев заправляться по реальной потребности и сохранять спокойствие.

Также напомним, что нижегородцы могут пожаловаться на продажу топлива вне стационарных АЗС.

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Теги:
Бензин Владимир Путин Топливо и энергетика
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