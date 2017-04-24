Водитель Lexus погиб из-за опрокидывания авто в Балахнинском районе Нижегородской области 25 апреля

Фото:
Водитель Lexus погиб из-за опрокидывания автомобиля в Балахнинском районе Нижегородской области 25 апреля 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
Согласно информации, в 00:20 на 355 км автодороги Шопша – Иваново – Нижний Новгород водитель 1993года рождения не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет.
В результате ДТП водитель иномарки получил смертельные ранения.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+