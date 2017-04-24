Водитель Lexus погиб из-за опрокидывания авто в Балахнинском районе Нижегородской области 25 апреля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель Lexus погиб из-за опрокидывания автомобиля в Балахнинском районе Нижегородской области 25 апреля 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации, в 00:20 на 355 км автодороги Шопша – Иваново – Нижний Новгород водитель 1993года рождения не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет.

В результате ДТП водитель иномарки получил смертельные ранения.