Штраф до полутора тысяч рублей грозит жителю Нижегородской области за "шутку" с полицией Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Штраф до полутора тысяч рублей грозит жителю Нижегородской области за "шутку" с полицией.

Как сообщило ГУ МВД РФ по региону 25 апреля 2017 года, еще в середине апреля в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД по г. Дзержинску было передано сообщение от неизвестного о том, что на ул. Весенней в поселке Горбатовка водитель иномарки насмерть сбил пешехода.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Приехавшие на вызов полицейские обнаружили, что по указанному адресу находился автомобиль, в котором были двое нетрезвых мужчин.

"Один из участников умышленно сделал звонок по факту ДТП, чтобы посмотреть, как быстро приедут полицейские, при этом пояснил, что он просто пошутил", - отмечается в сообщении.

Злоумышленник был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался 28-летний местный житель. В отношении мужчины был составлен протокол по ст. 19.13 КоАП РФ (Заведомо ложный вызов полиции).

СПРАВКА:

КоАП РФ, Статья 19.13. Заведомо ложный вызов специализированных служб.



Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб – влечет наложение административного штрафа в размере от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей.