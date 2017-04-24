Житель Мордовии предстанет перед судом по обвинению в убийстве земляка в Нижегородской области

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Житель Республики Мордовия предстанет перед судом по обвинению в убийстве земляка в Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 26 апреля 2017 года.
Следователи полагают, что преступление произошло вечером 7 февраля 2017 года в доме дер. Бральгино Чкаловского района. Обвиняемый 44-летний мужчина и 40-летний потерпевший, которые являлись друзьями детства, проживали там также у своего земляка и помогали в домашних и строительных работах.
В день, когда произошла трагедия, фигуранты поссорились из-за того, что каждый из них отстаивал важность того рода войск, в котором они проходили службу в армии.
В ходе ссоры подозреваемый ударил своего друга ножом в грудь, из-за чего тот скончался.
В настоящее время расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Мордовии по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) завершено и передано в суд для рассмотрения по существу. В СУ СК отметили, что мужчины спиртным не злоупотребляли.
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