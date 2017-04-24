Гастроли Московского Экспериментального театра драматургии национальностей пройдут в Нижнем Новгороде 1–7 мая Культура и отдых

Сцена из спектакля Сиддхартха Фото: "Московский Экспериментальный театр драматургии национальностей"

Гастроли Московского Экспериментального театра драматургии национальностей пройдут в Нижнем Новгороде 1–7 мая 2017 года. Об этом сообщает телекомпания "Волга".

"Московский Экспериментальный театр драматургии национальностей" задуман как первый буддистский театр в Москве. Его миссия — знакомить общественность с культурными традициями и духовными ценностями буддизма, способствовать сближению и пониманию народов России.

Создатель театра - писатель, драматург и продюсер Алексей Тенчой. Он родился в Бурятии, окончил буддийский университет Монголии.

На сцене культурного центра "Рекорда" нижегородцы увидят четыре спектакля экпериментального театра. "Сказка про слоненка Ланченкара" и "Миларепа" – по произведениям Тенчоя, а также "Сон Смешного" – по мотивам рассказа Достоевского, и "Сиддхартха" - по роману-притче Германа Гессе.

Гастроли московского театра в Нижнем Новгороде пройдут в звездном составе актеров. Это Игорь Климов, Мария Баева, Илья Сланевский, Александра Живова, Ольга Мукакенова и Ярослав Маланин. В их копилке съемки в 200 кинофильмах.

Расписание спектаклей: "Сказка про слоненка Ланченкара" (1 мая, 15:00), "Сиддхартха" (2 мая, 18:30), "Миларепа" (3 мая, 18:30), "Сон смешного" (7 мая, 15:00).