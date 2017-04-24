Правозащитники усомнились в заключении судмедэксперта по делу о нападении на нижегородского полицейского Происшествия

Юристы МРОО "Комитет по предотвращению пыток" усомнились в заключении судмедэксперта по делу о нападении на полицейского в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета 27 апреля 2017 года.



"Юристы "Комитета по предотвращению пыток" обратились в СК с сообщением о преступлении: правозащитники ставят под сомнение добросовестность и профессионализм судебно-медицинского эксперта Валерия Филатова, который проводил экспертизы по уголовному делу о нападении на полицейского", - говорится в сообщении.



Напомним, что в Комитет 26 сентября 2016 года за юридической помощью обратилась жительница поселка Дружный Кстовского района Маншук Дворцова с заявлением о применения к ее мужу Андрею насилия со стороны сотрудников полиции 9 августа 2015 года.



Как пояснил сам Дворцов, вечером 9 августа он стоял на улице с друзьями, все трое были нетрезвыми. Когда к ним подошли трое сотрудников полиции и стали что-то спрашивать, он побежал. Один из полицейских догнал Дворцова и сделал подсечку. Тот оказался на земле, ему надели наручники. После этого задержанного около минуты били, в какой-то момент он потерял сознание.

Задержанный также добавил, что в тот день он возвращался с работы, был в спецовке (работает сантехником), в рукаве которой носит нож, необходимый ему для работы. По предположению Дворцова, причиной внезапной ярости правоохранителей стало то, что один из них порезал руку, хватая его за рукав, когда пытался надеть наручники. Ночь он провел в отделе полиции.

На следующий день в суде ему было выписано два штрафа по 500 рублей - за появление в общественном месте в нетрезвом виде и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. В этот же день Дворцов зафиксировал полученные повреждения в травмпункте: сотрясение головного мозга, кровоподтеки, ссадины.

На следующий день его состояние ухудшилось, и провел восемь дней в городской больнице №39 Нижнего Новгорода. После этого он более трех недель лечился амбулаторно и тогда узнал что в отношении него возбудили уголовное дела за нападение на сотрудника полиции.



Сам Дворцов также обратился в СК с заявлением на сотрудников полиции: на сегодняшний день следователи уже четыре раза отказывали в возбуждении уголовного дела, и все четыре "отказных" постановления были признаны незаконными и отменялись. Сейчас проводится очередная доследственная проверка.



В рамках расследования уголовного дела в отношении Дворцова была назначена судебно-медицинская экспертиза, которую провел эксперт ГБУЗ НО "Нижегородское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" Валерий Филатов.



"Сомнения в компетентности и добросовестности Филатова появились сразу после изучения этой экспертизы. В своем заключении он не только указал наличие у сотрудника полиции резаной раны "пятого межпальцевого промежутка" - несуществующей анатомической зоны - но и смог установить степень тяжести вреда здоровью полицейского без изучения соответствующей документации. Результаты более поздних экспертиз также ставят под сомнение объективность и добросовестность эксперта Филатова", - считает юрист Комитета по предотвращению пыток Евгений Чиликов, представляющий интересы Андрея Дворцова.



Правозащитники обратились в АНО "Центр по проведению судебных экспертиз и исследований" за рецензиями на заключения Филатова.



По их данным, специалист этого центра Руслан Калинин подтвердил наличие грубейших нарушений в изученных заключениях. Среди них оказались такие, как: использование медицинской документации, непригодной для проведения экспертиз; установление тяжести вреда без достаточных оснований; указание локализации раны в несуществующей в норме анатомической области.



"Описанные заключения эксперта Филатова, безусловно, играют одну из ключевых ролей в расследовании инцидента между кстовскими полицейскими и Андреем Дворцовым: нет никаких сомнений, что его выводы могут повлечь для Дворцова серьезные последствия. Мы полагаем, что многочисленные и столь грубые нарушения в заключениях экспертиз господина Филатова требуют оценки с точки зрения их законности, в связи с этим мы и обратились в Следственный комитет", - подчеркнул Чиликов.