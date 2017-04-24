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Бизнес

Нижегородский портал победил во всероссийском конкурсе школьных интернет-СМИ

28 апреля 2017 10:57  [72] Бизнес

Фото: Ростелеком

Нижегородский информационный портал "Грани" стал победителем конкурса "Интернет-СМИ своими руками". Об этом сообщает пресс-служба одного из организаторов конкурса – компании Ростелеком 28 апреля 2017 года.

Поясняется, что конкурс "Интернет-СМИ своими руками", объявлен Ростелеком, "Российским движением школьников" и детским еженедельником "Классный журнал" в честь Дня российской печати. Нижегородский информационный портал "Грани" признан одним из победителей в номинации "Лучшее школьное интернет-СМИ" среди интернет-СМИ, существующих в социальных сетях.

"Грани" - это новый информационный портал Координационного совета ассоциации учащейся молодежи "Единство". Ресурс направлен на освещение всего, что окружает молодёжь Нижнего Новгорода, на ее интересы и насущные потребности.

Основной задачей конкурса "Интернет-СМИ своими руками" стало выявление лучших интернет-СМИ, созданных детьми. Всего на конкурс поступило 160 проектов со всех регионов России. Жюри, в состав которого вошли руководитель специальных и социальных проектов департамента внешних коммуникаций ПАО "Ростелеком" Наталья Белошицкая, ответственный секретарь по информационно-медийному направлению "Российского движения школьников" Дмитрий Поцелуев, исполнительный директор Союза издателей ГИПП Елена Шитикова и главный редактор детского еженедельника "Классный журнал" Алексей Ходорыч, обращало внимание на актуальность и качество представленных материалов, частоту их выхода и оформление.

В связи с большим объемом интересных и качественных проектов номинация "Лучшее школьное интернет-СМИ" (или интернет-СМИ, поддерживаемое школьниками) была разделена на две части – сайты и социальные сети. В итоге число победителей конкурса увеличилось с десяти до 25.

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