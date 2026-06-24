Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
24 июня 2026 11:30
Нижегородская область направит миллиарды на дороги, метро и развитие территорий
24 июня 2026 10:58
Эксклюзив
Нижний Новгород увеличит бюджет на 2026 год на 8 млрд рублей
23 июня 2026 19:10
Нижний Новгород получит более 20 млрд рублей на продление метро
23 июня 2026 17:18
Объем инвестиций по нижегородским концессиям достиг почти 260 млрд рублей
23 июня 2026 16:48
Выработка выросла у стройкомпании благодаря проекту «Производительность труда»
23 июня 2026 15:30
В российском финтехе голосовые помощники укрепляют позиции
23 июня 2026 11:02
Суд обязал Роспатент пересмотреть подход после спора с ООО «Синергетик»
23 июня 2026 10:44
ФАС усилила контроль за продажей топлива аграриям в ПФО
23 июня 2026 08:00
5 млн рублей направят на текущий ремонт ворот шлюза на Городецком гидроузле
22 июня 2026 17:56
Нижегородской области списали еще 4,9 млрд рублей бюджетных кредитов
Экономика

Нижегородская область направит миллиарды на дороги, метро и развитие территорий

24 июня 2026 11:30 Экономика
Нижегородская область направит миллиарды на дороги, метро и развитие территорий

Правительство Нижегородской области утвердило перечень субсидий бюджетам муниципальных и городских округов на 2026 год и плановый период до 2028 года. Документ опубликован на сайте регионального министерства финансов.

Крупнейшей статьей расходов станет модернизация системы водоотведения и снижение доли загрязненных сточных вод. На эти цели из федерального и областного бюджетов направят около 3,8 млрд рублей.

Еще 3,7 млрд рублей федеральных средств предусмотрено на комплексное развитие сельских территорий. Дополнительно из областного бюджета выделят 237 млн рублей.

На проекты редевелопмента исторических территорий Нижнего Новгорода заложено 2,6 млрд рублей. Средства направят, в том числе, на инженерную подготовку Почаинского оврага и создание парковой зоны.

Около 2 млрд рублей предусмотрено на развитие дорожной отрасли. Из них 1,45 млрд рублей пойдут на капитальный ремонт и ремонт местных дорог, еще 328 млн рублей — на проектирование и строительство новых объектов.

На комплексное развитие Нижегородской агломерации направят 1,45 млрд рублей. Финансирование предусмотрено, в частности, на продление метро от станции «Горьковская» до «Сенной» и «Сормовской», строительство дублера проспекта Гагарина и модернизацию электротранспорта.

На переселение граждан из аварийного жилья предусмотрено более 1,9 млрд рублей. Из них 1,25 млрд рублей направят на расселение, еще 653 млн рублей — на компенсацию разницы в стоимости жилья.

Около 2,2 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов выделят на бесплатное горячее питание для учащихся начальных классов.

Также ежегодно по 1 млрд рублей будет направляться на проект инициативного бюджетирования «Вам решать!». Кроме того, 792 млн рублей федеральных средств предусмотрено на строительство детских садов, а 775 млн рублей — на формирование комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Еще 109,1 млн рублей направят на мероприятия, приуроченные к памятным датам муниципальных образований. В частности, 27,6 млн рублей предусмотрено на празднование 120-летия летчика-испытателя Валерия Чкалова.

Ранее мы сообщали о том, что Нижегородской области списали еще 4,9 млрд рублей бюджетных кредитов.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет Деньги экономика
Поделиться:
Новости по теме
23 июня 2026 19:10
Нижний Новгород получит более 20 млрд рублей на продление метро
23 июня 2026 17:18
Объем инвестиций по нижегородским концессиям достиг почти 260 млрд рублей
17 июня 2026 14:58
Власти намерены увеличить бюджет Нижнего Новгорода почти на 1,8 млрд рублей
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных