Нижегородская область направит миллиарды на дороги, метро и развитие территорий Экономика

Правительство Нижегородской области утвердило перечень субсидий бюджетам муниципальных и городских округов на 2026 год и плановый период до 2028 года. Документ опубликован на сайте регионального министерства финансов.

Крупнейшей статьей расходов станет модернизация системы водоотведения и снижение доли загрязненных сточных вод. На эти цели из федерального и областного бюджетов направят около 3,8 млрд рублей.

Еще 3,7 млрд рублей федеральных средств предусмотрено на комплексное развитие сельских территорий. Дополнительно из областного бюджета выделят 237 млн рублей.

На проекты редевелопмента исторических территорий Нижнего Новгорода заложено 2,6 млрд рублей. Средства направят, в том числе, на инженерную подготовку Почаинского оврага и создание парковой зоны.

Около 2 млрд рублей предусмотрено на развитие дорожной отрасли. Из них 1,45 млрд рублей пойдут на капитальный ремонт и ремонт местных дорог, еще 328 млн рублей — на проектирование и строительство новых объектов.

На комплексное развитие Нижегородской агломерации направят 1,45 млрд рублей. Финансирование предусмотрено, в частности, на продление метро от станции «Горьковская» до «Сенной» и «Сормовской», строительство дублера проспекта Гагарина и модернизацию электротранспорта.

На переселение граждан из аварийного жилья предусмотрено более 1,9 млрд рублей. Из них 1,25 млрд рублей направят на расселение, еще 653 млн рублей — на компенсацию разницы в стоимости жилья.

Около 2,2 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов выделят на бесплатное горячее питание для учащихся начальных классов.

Также ежегодно по 1 млрд рублей будет направляться на проект инициативного бюджетирования «Вам решать!». Кроме того, 792 млн рублей федеральных средств предусмотрено на строительство детских садов, а 775 млн рублей — на формирование комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Еще 109,1 млн рублей направят на мероприятия, приуроченные к памятным датам муниципальных образований. В частности, 27,6 млн рублей предусмотрено на празднование 120-летия летчика-испытателя Валерия Чкалова.

Ранее мы сообщали о том, что Нижегородской области списали еще 4,9 млрд рублей бюджетных кредитов.