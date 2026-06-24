Нижний Новгород увеличит бюджет на 2026 год на 8 млрд рублей Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Бюджет Нижнего Новгорода на 2026 год скорректируют в сторону увеличения. Об этом на заседании городской думы сообщил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, передает корреспондент НИА «Нижний Новгород».

Доходную и расходную части бюджета 2026 года предлагается увеличить на 8,152 млрд рублей. Доходы вырастут на 8,14 млрд рублей за счет межбюджетных трансфертов и на 11,1 млн рублей за счет собственных поступлений в рамках комплексного развития территорий — их направят на выплаты выкупной стоимости при расселении граждан.

Дополнительное финансирование распределят по ряду направлений.

Департамент образования получит 176 млн рублей, из которых 173,9 млн пойдут на оплату концессионных соглашений по строительству школ, еще 2 млн — на создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.

Департаменту физической культуры и спорта направят 15 млн рублей на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в спортшколах.

Наибольший объем средств предусмотрен департаменту транспорта и дорожного хозяйства — около 7 млрд рублей. В частности, 117,5 млн рублей выделят на возмещение затрат нижегородского метро, 159,2 млн — на продление Сормовско-Мещерской линии, 7,45 млрд — на продление Автозаводской линии (на основании гарантийного письма губернатора).

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры получит 10,9 млн рублей на ремонт дворовых территорий. Комитету по управлению городским имуществом направят 109,4 млн рублей на компенсации за изъятие участков для продления Сормовско-Мещерской линии метро.

Департаменту строительства и капитального ремонта предусмотрено 63,8 млн рублей на расселение граждан из аварийного жилья, 40,6 млн — на строительство многоквартирного дома на улице 40 лет Победы, а также 4,5 млн рублей — на подготовку территории под размещение врачебной амбулатории в поселке Культура Кстовского района.

Одновременно сокращаются отдельные статьи расходов: на капитальный ремонт кровли лицея № 28 — на 1,2 млн рублей и на приобретение жилья для граждан, утративших его в результате пожара, — на 0,3 млн рублей.

С учетом корректировок доходы бюджета составят 87,4 млрд рублей, расходы — 90,54 млрд рублей, дефицит — 3 млрд рублей.

Изменения затронут и 2027 год. Планируется увеличить доходную и расходную части на 14,047 млрд рублей.

По словам Мочалкина, рост расходов на 14,07 млрд рублей связан с гарантийным письмом губернатора о продлении Автозаводской линии метро. При этом на 23 млн рублей сократят расходы на оплату концессионных соглашений по строительству школ в связи с приведением показателей в соответствие с соглашением о предоставлении субсидий из областного бюджета.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород получит более 20 млрд рублей на продление метро.