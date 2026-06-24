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Экономика

Россияне снижают долговую нагрузку за счет рефинансирования кредитов

24 июня 2026 15:54 Экономика
Россияне снижают долговую нагрузку за счет рефинансирования кредитов

Фото: предоставлено ВТБ

Тренд на рефинансирование кредитов физических лиц усиливается на российском рынке. По данным Банка России и оценкам аналитиков Frank RG, в первом полугодии 2026 года доля рефинансирования в структуре выдач кредитов наличными достигла 14−17%, став одним из самых быстрорастущих подсегментов. Объём таких операций вырос на 35−40% год к году, что отражает стремление заёмщиков оптимизировать долговую нагрузку на фоне постепенного снижения стоимости кредитов. Спрос на рефинансирование растет и за счет развития дистанционных каналов: всё больше банков предлагают онлайн‑оформление без справок и визитов в офис.

ВТБ фиксирует аналогичную динамику: в мае объём выдачи кредитов наличными на цели рефинансирования вырос на 45% и достиг 2,7 млрд рублей, а среднемесячный прирост с начала года составил 68%. За пять месяцев клиенты банка оформили потребительских кредитов на 215 млрд рублей — почти вдвое больше, чем год назад. Как отметил старший вице‑президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, рост спроса на рефинансирование — устойчивый тренд, который поддерживается поэтапной корректировкой условий кредитования: с начала года ПСК снизилась на 6,3 процентных пункта.

По прогнозам специалистов ВТБ, выдачи кредитов наличными по итогам 2026 года вырастут на 76% и превысят 6 трлн рублей. В целом, по оценкам аналитиков Frank RG и «Эксперт РА», при сохранении текущих условий рост розничного кредитного портфеля может составить 15−20% по итогам года.

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Теги:
ВТБ
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