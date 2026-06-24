Нижегородские власти намерены расторгнуть инвестсоглашение с литейным заводом Экономика

Фото: Александр Воложанин

Региональные власти намерены расторгнуть инвестиционное соглашение с ООО «Нижегородский литейный завод». Соответствующий законопроект внем в Заксобрание губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Документ предполагает признать утратившим силу закон, которым в 2022 году было утверждено соглашение между правительством области и предприятием.

Речь идет о проекте по созданию совместного предприятия в сфере металлургии — новой линии блочного литья. В январе 2021 года ему присвоили статус приоритетного инвестиционного проекта с государственной поддержкой в виде льготы по налогу на имущество организаций.

Само соглашение стороны подписали 21 марта 2022 года. Компания намеревалась организовать выпуск крупногабаритных отливок из серого чугуна. Общий объем инвестиций был заявлен на уровне 4,3 млрд рублей. Предприятию предполагалось предоставить льготу по налогу на имущество до 1 декабря 2026 года на сумму 128,018 млн рублей. Ожидаемый бюджетный эффект за время действия соглашения оценивался в 521,3 млн рублей.

Основанием для расторжения стало неисполнение заводом обязательств. Компания не представила отчет о ходе реализации проекта, как это предусмотрено соглашением.

Этот вопрос рассмотрела профильная комиссия по приоритетным инвестпроектам. По итогам заочного заседания было рекомендовано расторгнуть соглашение и отменить соответствующий областной закон.

При этом в пояснительной записке отмечается, что предприятие так и не воспользовалось предоставленной налоговой льготой.

Ранее по аналогичной причине было прекращено инвестиционное соглашение с АО «Интраст НН», реализовывавшим проект в торгово-логистическом парке «NOVA PARK». Компания также не представила обязательную отчетность о ходе реализации проекта.