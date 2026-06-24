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Экономика

Гордума Нижнего Новгорода поддержала увеличение финансирования метро и школ

24 июня 2026 13:50 Экономика
Гордума Нижнегго Новгорода поддержала увеличение финансирования метро и школ

Фото: пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на заседании 24 июня утвердили очередные изменения в муниципальный бюджет. Заседание прошло под председательством Евгения Чинцова, сообщила пресс-служба гордумы.

Как сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин, корректировка связана с поступлением межбюджетных трансфертов. В 2026 году доходы и расходы предложено увеличить почти на 8,2 млрд рублей.

Дополнительные средства направят на продление метро, программы расселения граждан и исполнение концессионных соглашений по строительству школ в ЖК «Новая Кузнечиха», деревне Анкудиновка, поселке Дубенки, микрорайоне №3 Кстова, селе Большая Ельня, а также на проспекте Гагарина и улицах Космической и Украинской.

Финансирование также получат ремонт дворов, строительство многоквартирного дома на улице 40 лет Победы, подготовка участка под врачебную амбулаторию в поселке Культура Кстовского района, создание условий для обучения детей-инвалидов и приведение школ олимпийского резерва в соответствие с федеральными стандартами спортивной подготовки.

С учетом внесенных изменений параметры бюджета составят: доходы — 87,4 млрд рублей, расходы — 90,4 млрд рублей, дефицит — 3,048 млрд рублей.

Председатель гордумы Евгений Чинцов отметил, что работа с бюджетом — это баланс между масштабным развитием города и решением ежедневных проблем жителей.

«В поправках мы учли как крупные проекты — строительство метро, расселение аварийного жилья и новые школы, — так и точечные вопросы: ремонт дворов, поддержку особенных детей и оснащение спортивных школ», — сказал он.

Чинцов назвал важным, чтобы каждое направление получило необходимое финансирование, поскольку от этого зависит комфорт в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что депутаты приняли решения о присвоении почетных званий 55 жителям города.

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Теги:
Бюджет Гордума Евгений Чинцов
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